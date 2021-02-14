Про подальші можливі сценарії руху ціни bitcoin розповідає провідний аналітик RoboForex Дмитро Гурковський.
Дивися повний текст Аналітик назвав наступну мету для ціни bitcoin.
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 09:31
Аналітик назвав наступну мету для ціни bitcoin
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Дивися повний текст Аналітик назвав наступну мету для ціни bitcoin.
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