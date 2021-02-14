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Аналітик назвав наступну
мету для ціни bitcoin

Аналітик назвав наступну мету для ціни bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 09:31

Аналітик назвав наступну мету для ціни bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Про подальші можливі сценарії руху ціни bitcoin розповідає провідний аналітик RoboForex Дмитро Гурковський.

Дивися повний текст Аналітик назвав наступну мету для ціни bitcoin.
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