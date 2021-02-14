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Через карантин: У Буковелі
на тиждень закриють ресторани

Через карантин: У Буковелі на тиждень закриють ресторани
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 09:55

Через карантин: У Буковелі на тиждень закриють ресторани

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив на прес-конференції перший заступник начальника ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Микола Сендецький.

Дивися повний текст Через карантин: У Буковелі на тиждень закриють ресторани.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 09:56

"По словам чиновника, все, кто катается в Буковеле, имеют защитные шлемы, поэтому вероятность заболеть там уменьшается в разы."
Логика. Думал, может все таки балаклавы? А, нет, шлемы.
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