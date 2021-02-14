Про це заявив на прес-конференції перший заступник начальника ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Микола Сендецький.
Дивися повний текст Через карантин: У Буковелі на тиждень закриють ресторани.
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 09:55
Через карантин: У Буковелі на тиждень закриють ресторани
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через карантин: У Буковелі на тиждень закриють ресторани.
Додано: П'ят 19 лют, 2021 09:56
"По словам чиновника, все, кто катается в Буковеле, имеют защитные шлемы, поэтому вероятность заболеть там уменьшается в разы."
Логика. Думал, может все таки балаклавы? А, нет, шлемы.
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