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Позашляховик під назвою
«Україна» показали на...

Позашляховик під назвою «Україна» показали на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:04

Позашляховик під назвою «Україна» показали на...

Пропонуємо до обговорення:
Автомеханік Юрій Кордупель з міста Збараж, Тернопільська область, власноруч побудував унікальний позашляховик.

Дивися повний текст Позашляховик під назвою «Україна» показали на тест-драйві (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:04

в нормальной стране взяли бы в разработку, только не у нас
велвел
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:23

  велвел написав:в нормальной стране взяли бы в разработку, только не у нас

Что именно брать в разработу? -- старый "газон"? или собранную "в гаражах" коробку?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:36

Re: Позашляховик під назвою «Україна» показали на...

В нас час від часу такого роду "унікальні" позашляховики з газона збирали неодноразово. https://gk-press.if.ua/x2417/
А в Казахстані запустили в дрібну серію.
Мелкосерийный внедорожник LAF 4101 из Казахстана, слепленный из ГАЗ-66, ГАЗ-3307 и «Волги» https://carakoom.com/blog/melkoserijnyj ... 07-i-volgi


Вездеход LAF 4101 получил путевку в жизнь. Однако массовым так и не стал. За пять лет было выпущено около 50 экземпляров. И не один из них не повторяет друг друга https://www.autocentre.ua/kommercheskie ... 84473.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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