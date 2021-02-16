Автомеханік Юрій Кордупель з міста Збараж, Тернопільська область, власноруч побудував унікальний позашляховик.
Дивися повний текст Позашляховик під назвою «Україна» показали на тест-драйві (відео).
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:04
Позашляховик під назвою «Україна» показали на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Позашляховик під назвою «Україна» показали на тест-драйві (відео).
Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:23
Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:36
Re: Позашляховик під назвою «Україна» показали на...
В нас час від часу такого роду "унікальні" позашляховики з газона збирали неодноразово.
А в Казахстані запустили в дрібну серію.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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