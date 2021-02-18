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В Україні може з'явитися Фонд гарантування кредитів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:11
Пропонуємо до обговорення:
Парламент схвалив у повторному першому читанні законопроект №3205-2 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві". За нього проголосували 295 нардепів.
Дивися повний текст В Україні може з'явитися Фонд гарантування кредитів для фермерів
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R2
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:12
а вы на картах раскиньте, карты точнее скажут чем парламент
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велвел
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