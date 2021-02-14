Кабмін підготував новий порядок монетизації пільгового...

Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:21
Фігня получається... Якщо сім"я в 3-му поколінні працює (ла) в Києві, а живе в пригороді, то зареєстрованому киянину будуть надані пільги по транспорту, а їм ні, тому що у сільської громади немає коштів на це? Вони на крилах власних повинні літати? Це - поділ українців на "білих" і "чорних", розірвання єдиної країни на шматки, а не об"єднання українців! Питання монетизації пільгового проїзду повинне бути вирішене на державному рівні, а пільговик мати право вибору: хтось зробить 30 поїздок міським чи приміським транспортом, хтось - двічі на таксі, а інвалід на ці гроші заллє у свій ЗАЗ 10 л. бензину, бо йому здоров"я не позволяє бігати за громадським транспортом. Тим більше у селі, де його немає взагалі.