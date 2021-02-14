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Кабмін підготував новий порядок
монетизації пільгового...

Кабмін підготував новий порядок монетизації пільгового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:21

Кабмін підготував новий порядок монетизації пільгового...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики України підготувало новий порядок надання пільг з оплати проїзду окремим категоріям громадян у готівковій формі. Порядок монетизації пільг пропонується ухвалити замість скасованого судом у 2018 році.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:21

Фігня получається... Якщо сім"я в 3-му поколінні працює (ла) в Києві, а живе в пригороді, то зареєстрованому киянину будуть надані пільги по транспорту, а їм ні, тому що у сільської громади немає коштів на це? Вони на крилах власних повинні літати? Це - поділ українців на "білих" і "чорних", розірвання єдиної країни на шматки, а не об"єднання українців! Питання монетизації пільгового проїзду повинне бути вирішене на державному рівні, а пільговик мати право вибору: хтось зробить 30 поїздок міським чи приміським транспортом, хтось - двічі на таксі, а інвалід на ці гроші заллє у свій ЗАЗ 10 л. бензину, бо йому здоров"я не позволяє бігати за громадським транспортом. Тим більше у селі, де його немає взагалі.
nikevm50
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