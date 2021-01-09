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Електромобіль Hong Guang Mini EV обійшов Tesla Model 3 у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:39
Пропонуємо до обговорення:
Порівняно недорогий електромобіль Hong Guang Mini EV китайської компанії SAIC-GM-Wuling Hongguang став найбільш продаваним електромобілем в Китаї за друге півріччя 2020 року.
Дивися повний текст Електромобіль Hong Guang Mini EV обійшов Tesla Model 3 у продажах в Китаї
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:39
Це ж машини геть різних класів. Навіщо це порівнювати?
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