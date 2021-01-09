RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Електромобіль Hong Guang Mini
EV обійшов Tesla Model 3 у...

Електромобіль Hong Guang Mini EV обійшов Tesla Model 3 у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:39

Електромобіль Hong Guang Mini EV обійшов Tesla Model 3 у...

Пропонуємо до обговорення:
Порівняно недорогий електромобіль Hong Guang Mini EV китайської компанії SAIC-GM-Wuling Hongguang став найбільш продаваним електромобілем в Китаї за друге півріччя 2020 року.

Дивися повний текст Електромобіль Hong Guang Mini EV обійшов Tesla Model 3 у продажах в Китаї.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92627
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 10:39

Це ж машини геть різних класів. Навіщо це порівнювати?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2310
З нами з: 17.03.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Китаї представили конкурента Tesla із запасом ходу...
R2 » Чет 21 січ, 2021 11:10
6 379
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 січ, 2021 13:04
papchik
Українці не поспішають купувати акції Facebook, Tesla,...
R2 » Пон 11 січ, 2021 14:58
3 485
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 січ, 2021 14:12
manowar
Електромобіль Apple Car вийде разом з iPhone 13
R2 » Суб 09 січ, 2021 00:35
2 467
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 січ, 2021 15:02
antonivs3

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17880)
19.02.2021 10:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.