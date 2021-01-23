Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебная.
Дивися повний текст Лазебна назвала середній розмір субсидії в січні.
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 11:10
Лазебна назвала середній розмір субсидії в січні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лазебна назвала середній розмір субсидії в січні.
Додано: П'ят 19 лют, 2021 11:10
У 2013 році мені нарахували 3007 грн. пенсії (375 дол.), а сусіду - 620 грн.(77 дол.) - різниця була майже в 5 разів. Він 20 років гордився тим, що "на это государство не работал и работать не будет". Щось міняв-продавав на базарі, будував хату, міняв авто, їздив на полювання і рибалку. Відбувся шахер-махер з курсом гривні, і у мене сьогодні пенсія 4505 грн. (161 дол.), а у сусіда - 2400 (86 дол.) Все б нічого: всі хочуть їсти. Але на велику хату держава дає йому додатково майже 3000 субсидії (107 дол.). Мені не дають - мала хата! Тому сусід отримує на 900 грн. більше і держава йому гарантує, що "одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів і в майбутньому". Після таких фінтів-піруетів держава хоче отримувати податки в повному обсязі? Ха-ха! - не смішіть мої капці!
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