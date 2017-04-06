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СБУ запобігла контрабанді
цінної деревини до ЄС на 300...

СБУ запобігла контрабанді цінної деревини до ЄС на 300...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 11:11

СБУ запобігла контрабанді цінної деревини до ЄС на 300...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба СБУ в Telegram.

Дивися повний текст СБУ запобігла контрабанді цінної деревини до ЄС на 300 тисяч євро.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 11:11

Нечем больше службе безопасности заниматься, кроме как ловить контрабас по цене двух мерседесов. на зарплату всем причастным больше расходуется за те полгода, что будет это дело вестись
ALexxxS
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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