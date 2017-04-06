Про це повідомляє прес-служба СБУ в Telegram.
Дивися повний текст СБУ запобігла контрабанді цінної деревини до ЄС на 300 тисяч євро.
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 11:11
СБУ запобігла контрабанді цінної деревини до ЄС на 300...
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Дивися повний текст СБУ запобігла контрабанді цінної деревини до ЄС на 300 тисяч євро.
Додано: П'ят 19 лют, 2021 11:11
Нечем больше службе безопасности заниматься, кроме как ловить контрабас по цене двух мерседесов. на зарплату всем причастным больше расходуется за те полгода, что будет это дело вестись
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