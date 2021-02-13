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Зеленський озвучив терміни
вступу України до ЄС

Зеленський озвучив терміни вступу України до ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 12:56

Зеленський озвучив терміни вступу України до ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Україна повинна стати повноправним членом Європейського Союзу до кінця поточного десятиліття - тобто до 2030 року.

Дивися повний текст Зеленський озвучив терміни вступу України до ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 12:57

О, Зеля собрался сидеть на троне до 2030
igor_miroshnichenko
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