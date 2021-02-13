Україна повинна стати повноправним членом Європейського Союзу до кінця поточного десятиліття - тобто до 2030 року.
Дивися повний текст Зеленський озвучив терміни вступу України до ЄС.
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 12:56
Зеленський озвучив терміни вступу України до ЄС
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Дивися повний текст Зеленський озвучив терміни вступу України до ЄС.
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