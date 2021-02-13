Безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної і комунальної власності.
Дивися повний текст Як безоплатно отримати земельну ділянку (покрокова інструкція).
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 13:44
Як безоплатно отримати земельну ділянку (покрокова...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як безоплатно отримати земельну ділянку (покрокова інструкція).
Додано: П'ят 19 лют, 2021 13:44
Не первый раз тут печатают подобную статью. Подготовить документы нужно потратить немало денег. Каких либо гарантий что вам не откажут нет, а как правило вам откажут. В итоге деньги на ветер. Все эти возможности якобы для обычных украинцев являются кормушкой для необычных украинцев.
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