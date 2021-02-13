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Як безоплатно отримати
земельну ділянку (покрокова...

Як безоплатно отримати земельну ділянку (покрокова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 13:44

Як безоплатно отримати земельну ділянку (покрокова...

Пропонуємо до обговорення:
Безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної і комунальної власності.

Дивися повний текст Як безоплатно отримати земельну ділянку (покрокова інструкція).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 13:44

Не первый раз тут печатают подобную статью. Подготовить документы нужно потратить немало денег. Каких либо гарантий что вам не откажут нет, а как правило вам откажут. В итоге деньги на ветер. Все эти возможности якобы для обычных украинцев являются кормушкой для необычных украинцев.
Igorten
 
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