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Марсохід NASA
Perseverance сів на Марсі

Марсохід NASA Perseverance сів на Марсі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 14:00

Марсохід NASA Perseverance сів на Марсі

Пропонуємо до обговорення:
Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість) здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса.

Дивися повний текст Марсохід NASA Perseverance сів на Марсі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 14:00

Это тот у которого в комплекте есть вертолетик?
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