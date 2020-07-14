Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість) здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса.
Дивися повний текст Марсохід NASA Perseverance сів на Марсі.
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 14:00
Марсохід NASA Perseverance сів на Марсі
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Дивися повний текст Марсохід NASA Perseverance сів на Марсі.
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