Тарифи для населення не повинні підвищуватися.
Дивися повний текст В «Слузі народу» розповіли, як можна знизити тарифи на комуналку.
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 15:13
В «Слузі народу» розповіли, як можна знизити тарифи на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В «Слузі народу» розповіли, як можна знизити тарифи на комуналку.
Додано: П'ят 19 лют, 2021 15:13
Нехай влада піде на зниження витрат на власні потреби. Буде дуже добре.
Додано: П'ят 19 лют, 2021 15:23
Re: В «Слузі народу» розповіли, як можна знизити тарифи на..
Что бы клоуны не зааявляли, но Донбасс уже в полный рост шагает по Украине.
И эти цены затронули каждого.
Уничтожение экономики - затронули каждого.
Сдача всех интересов Украины и украинцев, клоунадой - затронули каждого.
Поэтому, в Украине живут хорошо, только те, кто имеет лишние гражданства и недвижимость вне её пределов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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