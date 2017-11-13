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В «Слузі народу» розповіли,
як можна знизити тарифи на...

В «Слузі народу» розповіли, як можна знизити тарифи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 15:13

В «Слузі народу» розповіли, як можна знизити тарифи на...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи для населення не повинні підвищуватися.

Дивися повний текст В «Слузі народу» розповіли, як можна знизити тарифи на комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 15:13

Нехай влада піде на зниження витрат на власні потреби. Буде дуже добре.
yflsqrf71
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 15:23

Re: В «Слузі народу» розповіли, як можна знизити тарифи на..

Что бы клоуны не зааявляли, но Донбасс уже в полный рост шагает по Украине.
И эти цены затронули каждого.
Уничтожение экономики - затронули каждого.
Сдача всех интересов Украины и украинцев, клоунадой - затронули каждого.
Поэтому, в Украине живут хорошо, только те, кто имеет лишние гражданства и недвижимость вне её пределов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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