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Зеленський про законопроєкт
щодо розмитнення...

Зеленський про законопроєкт щодо розмитнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 15:18

Зеленський про законопроєкт щодо розмитнення...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підтримує ухвалення Верховною Радою в першому читанні змін до Податкового та Митного кодексів України, які передбачають пільгове митне оформлення автомобілів з європейською реєстрацією.

Дивися повний текст Зеленський про законопроєкт щодо розмитнення «єврономерів»: Це розумний компроміс.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 15:18

Остальні люди,що козли тільки до кінця 2020р.? Слава слугам народу.
vilkiv3
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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