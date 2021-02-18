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Зеленський про законопроєкт щодо розмитнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лют, 2021 15:18
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підтримує ухвалення Верховною Радою в першому читанні змін до Податкового та Митного кодексів України, які передбачають пільгове митне оформлення автомобілів з європейською реєстрацією.
Дивися повний текст Зеленський про законопроєкт щодо розмитнення «єврономерів»: Це розумний компроміс
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 15:18
Остальні люди,що козли тільки до кінця 2020р.? Слава слугам народу.
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vilkiv3
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Чет 18 лют, 2021 17:21
finua