Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала ліцензію на організацію онлайн-казино компанії Фьорст Елемент.
Дивися повний текст Компанія, яка існує два місяці, отримала ліцензію на онлайн-казино.
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 16:31
Компанія, яка існує два місяці, отримала ліцензію на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Компанія, яка існує два місяці, отримала ліцензію на онлайн-казино.
Додано: П'ят 19 лют, 2021 16:31
І які питання?
"Її отримало ТОВ «Спейсикс» (онлайн-казино Cosmolot). 12 лютого видано дві ліцензії на проведення азартних ігор компаніям Паріматч і Геймдев." - відомі компанії на ринку.
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