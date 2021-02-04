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Компанія, яка існує два місяці,
отримала ліцензію на...

Компанія, яка існує два місяці, отримала ліцензію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 16:31

Компанія, яка існує два місяці, отримала ліцензію на...

Пропонуємо до обговорення:
Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала ліцензію на організацію онлайн-казино компанії Фьорст Елемент.

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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 16:31

І які питання?
"Її отримало ТОВ «Спейсикс» (онлайн-казино Cosmolot). 12 лютого видано дві ліцензії на проведення азартних ігор компаніям Паріматч і Геймдев." - відомі компанії на ринку.
Rainbow
 
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