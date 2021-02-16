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Шмигаль назвав два шляхи
отримання Україною вакцини від...

Шмигаль назвав два шляхи отримання Україною вакцини від...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 17:56

Шмигаль назвав два шляхи отримання Україною вакцини від...

Пропонуємо до обговорення:
Україна буде отримувати вакцини від коронавируса двома шляхами: через механізм глобального доступу COVAX і шляхом прямих закупівель.

Дивися повний текст Шмигаль назвав два шляхи отримання Україною вакцини від коронавірусу.
R2
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Закупим когда эпидемия закончится по большой скидке)))
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