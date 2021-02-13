Портфель ОВДП)України у власності нерезидентів за тиждень 12-19 січня збільшився на 2,844 млрд грн до 102,864 млрд грн.
Дивися повний текст Іноземці скуповують держоблігації України, збільшивши частку до 10%.
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 19:33
Іноземці скуповують держоблігації України, збільшивши...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іноземці скуповують держоблігації України, збільшивши частку до 10%.
Додано: П'ят 19 лют, 2021 19:33
"Іноземці - це ті, що з Кіпру? Укрокіпріоти? І який же процент їм відміряла наша держава на наші капітали?
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