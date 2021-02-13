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Іноземці скуповують держоблігації
України, збільшивши...

Іноземці скуповують держоблігації України, збільшивши...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 19:33

Іноземці скуповують держоблігації України, збільшивши...

Пропонуємо до обговорення:
Портфель ОВДП)України у власності нерезидентів за тиждень 12-19 січня збільшився на 2,844 млрд грн до 102,864 млрд грн.

Дивися повний текст Іноземці скуповують держоблігації України, збільшивши частку до 10%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 19:33

"Іноземці - це ті, що з Кіпру? Укрокіпріоти? І який же процент їм відміряла наша держава на наші капітали?
nikevm50
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