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Bitcoin пророкують обвал

Bitcoin пророкують обвал
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 22:09

Bitcoin пророкують обвал

Пропонуємо до обговорення:
Bitcoin протягом тижня може піти на корекцію вниз. Діапазон торгів може мати нижню межу аж до 47 тисяч доларів за монету, верхня межа при цьому не перевищить 53 тисяч доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 22:10

Верхняя граница при этом не превысит 53 тысяч долларов... Так уже превысила, эти эксперты все полные тупицы, за что им только деньги платят?
Ferox
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