Bitcoin протягом тижня може піти на корекцію вниз. Діапазон торгів може мати нижню межу аж до 47 тисяч доларів за монету, верхня межа при цьому не перевищить 53 тисяч доларів.
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 22:09
Bitcoin пророкують обвал
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Дивися повний текст Bitcoin пророкують обвал.
Додано: П'ят 19 лют, 2021 22:10
Верхняя граница при этом не превысит 53 тысяч долларов... Так уже превысила, эти эксперты все полные тупицы, за что им только деньги платят?
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