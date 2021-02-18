Україна цьогоріч збудує і запустить супутник для моніторингу геопросторових даних.
Дивися повний текст Україна цьогоріч збудує і запустить в космос свій супутник, — Зеленський.
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Додано: П'ят 19 лют, 2021 22:28
Україна цьогоріч збудує і запустить в космос свій...
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Дивися повний текст Україна цьогоріч збудує і запустить в космос свій супутник, — Зеленський.
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