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Україна цьогоріч збудує і
запустить в космос свій...

Україна цьогоріч збудує і запустить в космос свій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 22:28

Україна цьогоріч збудує і запустить в космос свій...

Пропонуємо до обговорення:
Україна цьогоріч збудує і запустить супутник для моніторингу геопросторових даних.

Дивися повний текст Україна цьогоріч збудує і запустить в космос свій супутник, — Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лют, 2021 22:28

давайте уж запустим этого клоуна в космос,
пинком под зад.
Tabak
 
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