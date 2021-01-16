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У Колумбії створили спрей,
який на 100% захищає від...

У Колумбії створили спрей, який на 100% захищає від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 00:00

У Колумбії створили спрей, який на 100% захищає від...

Пропонуємо до обговорення:
В спреї міститься ліпопептид, який призначений для запобігання проникнення SARS-CoV-2 в клітини. Він недорогий і може довго зберігатися без охолодження.

Дивися повний текст У Колумбії створили спрей, який на 100% захищає від коронавірусу.
R2
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