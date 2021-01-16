|
|
|
У Колумбії створили спрей, який на 100% захищає від...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 лют, 2021 00:00
Пропонуємо до обговорення:
В спреї міститься ліпопептид, який призначений для запобігання проникнення SARS-CoV-2 в клітини. Він недорогий і може довго зберігатися без охолодження.
Дивися повний текст У Колумбії створили спрей, який на 100% захищає від коронавірусу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92643
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|79
|
|
|4
|402
|
|
|1
|165
|
П'ят 15 січ, 2021 10:55
AN-2
|