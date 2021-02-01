Корейський автовиробник Kia зазнав нападу хакерів, які шантажують компанію на 20 мільйонів доларів.
Дивися повний текст Хакери шантажують Kia на 20 мільйонів доларів.
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Додано: Суб 20 лют, 2021 01:11
Хакери шантажують Kia на 20 мільйонів доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хакери шантажують Kia на 20 мільйонів доларів.
Додано: Суб 20 лют, 2021 01:11
А наши "цифровизаторы" хотят загнать все в додаток Дия...даже не трогая хакеров они вообще понимают что мир стоит на пороге квантовых вычислений? У Гугл квантовый комп на 70+ кубитов в Интел на 50 кубитов строят..IBM свой квантовый комп склепало, Китай..В стране агрессоре нет пока но там выкидывают на его постройку миллиарды и как не печально но пару Нобелевских премий на эту тему имеют...Все эти недоучки вообще в состоянии осознать что для квантового компьютера шифрование не имеет смысла? Про шифрованную передачу данных можно забыть... а эра квантовых вычислений это горизонт максимум лет 10 -5... как раз Минцифры все переведет в цифру и откажеться от бумажных носителей и все .. пипец котенку... вирус Петя никого ничему не научил...
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