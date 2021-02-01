RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Хакери шантажують Kia
на 20 мільйонів доларів

Хакери шантажують Kia на 20 мільйонів доларів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 01:11

Хакери шантажують Kia на 20 мільйонів доларів

Пропонуємо до обговорення:
Корейський автовиробник Kia зазнав нападу хакерів, які шантажують компанію на 20 мільйонів доларів.

Дивися повний текст Хакери шантажують Kia на 20 мільйонів доларів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92644
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 01:11

А наши "цифровизаторы" хотят загнать все в додаток Дия...даже не трогая хакеров они вообще понимают что мир стоит на пороге квантовых вычислений? У Гугл квантовый комп на 70+ кубитов в Интел на 50 кубитов строят..IBM свой квантовый комп склепало, Китай..В стране агрессоре нет пока но там выкидывают на его постройку миллиарды и как не печально но пару Нобелевских премий на эту тему имеют...Все эти недоучки вообще в состоянии осознать что для квантового компьютера шифрование не имеет смысла? Про шифрованную передачу данных можно забыть... а эра квантовых вычислений это горизонт максимум лет 10 -5... как раз Минцифры все переведет в цифру и откажеться от бумажных носителей и все .. пипец котенку... вирус Петя никого ничему не научил...
Джон
 
Повідомлень: 1646
З нами з: 16.03.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський в січні отримав менше тисячі доларів зарплати 1, 2
R2 » П'ят 12 лют, 2021 11:52
11 855
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лют, 2021 17:44
ruslan42212
Справа «Укрнафти» на 6 млрд доларів: Україна виграла...
R2 » П'ят 05 лют, 2021 14:04
1 97
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лют, 2021 14:05
l4567
Попри карантин перекази заробітчан виросли на $200 мільйонів
R2 » Пон 01 лют, 2021 14:46
5 627
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лют, 2021 10:57
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.