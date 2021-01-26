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Введення приватного будинку
в експлуатацію: як оформити

Введення приватного будинку в експлуатацію: як оформити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 08:30

Введення приватного будинку в експлуатацію: як оформити

Пропонуємо до обговорення:
Завершальний етап будівництва приватного будинку – його введення в експлуатацію

Дивися повний текст Введення приватного будинку в експлуатацію: як оформити.
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