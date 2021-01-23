Сьогодні компанія LG оголосила про початок поставок нових телевізорів з актуального сімейства 2021 року, яке було представлено на виставці CES.
Дивися повний текст LG розпочала поставки телевізорів моделей 2021 року.
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Додано: Суб 20 лют, 2021 09:10
LG розпочала поставки телевізорів моделей 2021 року
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Дивися повний текст LG розпочала поставки телевізорів моделей 2021 року.
Додано: Суб 20 лют, 2021 09:10
Надо ждать олед,но они сейчас недоступны для 80 % населения ...покупать телевизоры с подсветкой не вижу смысла....
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