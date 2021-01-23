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LG розпочала поставки
телевізорів моделей 2021 року

LG розпочала поставки телевізорів моделей 2021 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 09:10

LG розпочала поставки телевізорів моделей 2021 року

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні компанія LG оголосила про початок поставок нових телевізорів з актуального сімейства 2021 року, яке було представлено на виставці CES.

Дивися повний текст LG розпочала поставки телевізорів моделей 2021 року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 09:10

Надо ждать олед,но они сейчас недоступны для 80 % населения ...покупать телевизоры с подсветкой не вижу смысла....
vova549203
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