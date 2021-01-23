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Названо найнебезпечніший
комп’ютерний вірус початку 2021...

Названо найнебезпечніший комп’ютерний вірус початку 2021...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 11:59

Названо найнебезпечніший комп’ютерний вірус початку 2021...

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці з кібербезпеки з Check Point Research опублікували результати свіжого дослідження. На основі отриманих даних вони назвали найнебезпечніший комп’ютерний вірус початку 2021 року.

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R2
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Перехід на Linux убезпечить вас від Emotet.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 12:27

Re: Названо найнебезпечніший комп’ютерний вірус початку 2021

  Sergius написав:Перехід на Linux
M.E.Doc под Linux? А смысл.. если кто помнит вирус Petya то не работали сервера податковой и толку что ваш локальный комп на Линуксе работает. Отправлять то звит некуда...
Джон
 
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