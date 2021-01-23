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Названо найнебезпечніший комп’ютерний вірус початку 2021...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 лют, 2021 11:59
Пропонуємо до обговорення:
Фахівці з кібербезпеки з Check Point Research опублікували результати свіжого дослідження. На основі отриманих даних вони назвали найнебезпечніший комп’ютерний вірус початку 2021 року.
Дивися повний текст Названо найнебезпечніший комп’ютерний вірус початку 2021 року
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Додано: Суб 20 лют, 2021 11:59
Перехід на Linux убезпечить вас від Emotet.
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Sergius
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Додано: Суб 20 лют, 2021 12:27
Sergius написав:
Перехід на Linux
M.E.Doc под Linux? А смысл.. если кто помнит вирус Petya то не работали сервера податковой и толку что ваш локальный комп на Линуксе работает. Отправлять то звит некуда...
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Джон
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