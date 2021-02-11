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Сергій Родлер: долар і гривня.
Чого чекати від курсу...

Сергій Родлер: долар і гривня. Чого чекати від курсу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 13:57

Сергій Родлер: долар і гривня. Чого чекати від курсу...

Пропонуємо до обговорення:
Багато чого буде залежати від обстановки на глобальних ринках.

Дивися повний текст Сергій Родлер: долар і гривня. Чого чекати від курсу навесні 2021.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 13:57

спец, лучше помолчи в кулуарах рассказывай свои басни
велвел
 
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