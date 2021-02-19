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З початку року Україна скоротила експорт цукру майже в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 лют, 2021 13:59
Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні 2021 року експортувала 1,79 тис. тонн цукру на суму 919 тис. дол., що майже в 10 разів менше, ніж в січні минулого року (17,4 тис. тонн).
Дивися повний текст З початку року Україна скоротила експорт цукру майже в 10 разів
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Додано: Суб 20 лют, 2021 13:59
оно и видно, решили на людях заработать, чтоб вы им удавились
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