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Скільки Донецька та Луганська
області втратили через...

Скільки Донецька та Луганська області втратили через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 14:03

Скільки Донецька та Луганська області втратили через...

Пропонуємо до обговорення:
Через втрату територій, людей та активів, розрив ланцюжків вартості та міграцію населення внаслідок війни з РФ економіки Донецької та Луганської областей суттєво втратили у порівнянні з рештою областей України.

Дивися повний текст Скільки Донецька та Луганська області втратили через збройний конфлікт з РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 14:03

так помогите
велвел
 
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