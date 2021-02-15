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«Паспорти здоров'я». Якими
будуть «пропуски» для подорожей

«Паспорти здоров'я». Якими будуть «пропуски» для подорожей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 20:05

«Паспорти здоров'я». Якими будуть «пропуски» для подорожей

Пропонуємо до обговорення:
Подорожі під час пандемії кардинально змінилися. Тепер обов'язково потрібно регулярно перевіряти правила в'їзду в ту чи іншу країну: у кожної держави - свої вимоги. Які, до того ж, можуть часто змінюватися.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 20:06

Ещё один способ сделать денег на ровном месте.
Выписать ещё одну бумажку и слупить свои 30$.
straponesa
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