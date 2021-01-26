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На дороги виїхали фантомні патрулі: юристи прогнозують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 лют, 2021 20:45
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ України в черговий раз виступив з новою ініціативу. На цей раз вони вирішили вдарити по порушниках швидкості руху в стилі "Джеймса Бонда".
Дивися повний текст На дороги виїхали фантомні патрулі: юристи прогнозують вал позовів
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Додано: Суб 20 лют, 2021 20:45
Здравствуй, Кобра или 20 лет спустя!
Ждём Яценюка из Майами, чтобы он снова насладился видом американского жеста))
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