RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсія для заробітчан в Україні:
на що можна розраховувати

Пенсія для заробітчан в Україні: на що можна розраховувати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 21:39

Пенсія для заробітчан в Україні: на що можна розраховувати

Пропонуємо до обговорення:
Працюючи за кордоном, українські заробітчани не мають страхового стажу в Україні. Чи можна в такому випадку очікувати на українську пенсію?

Дивися повний текст Пенсія для заробітчан в Україні: на що можна розраховувати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92651
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лют, 2021 21:39

Работать не в Украине? Пуркуа бы и не па.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10506
З нами з: 03.11.08
Подякував: 800 раз.
Подякували: 2350 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
100% пільга: хто в Україні не платить за комуналку
R2 » Суб 20 лют, 2021 20:57
3 101
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лют, 2021 21:20
Вкладчик1234
Дитячі виплати в Україні 2021: розмір допомоги батькам...
R2 » Суб 23 січ, 2021 17:12
4 497
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лют, 2021 04:59
vasilijmospan6
Найпоширеніший розмір зарплати в Україні — до 6 тисяч, —... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 18 лют, 2021 10:37
32 2005
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лют, 2021 22:16
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (29976)
20.02.2021 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.