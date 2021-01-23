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Пенсія для заробітчан в Україні: на що можна розраховувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 лют, 2021 21:39
Пропонуємо до обговорення:
Працюючи за кордоном, українські заробітчани не мають страхового стажу в Україні. Чи можна в такому випадку очікувати на українську пенсію?
Дивися повний текст Пенсія для заробітчан в Україні: на що можна розраховувати
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Додано: Суб 20 лют, 2021 21:39
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