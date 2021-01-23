За результатами соціологічного опитування, проведеного компанією Research & Branding Group
Дивися повний текст Очікування українців у 2021 році (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 20 лют, 2021 22:34
Очікування українців у 2021 році (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Очікування українців у 2021 році (інфографіка).
Додано: Суб 20 лют, 2021 22:34
Неужели украинцы поумнели при тупом правительстве?
Или дела идут настолько плохо что даже самому оптимистично у становиться не по себе?
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