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Tesla знизила ціни на базові варіанти Model 3 і Model Y...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 лют, 2021 23:54
Пропонуємо до обговорення:
Тesla в черговий раз скоригувала ціни на найпопулярніші моделі своїх авто - молодші седани Model 3 і кросовери Model Y, які ділять одну платформу. Нові ціни для США вже вказані в офіційному онлайн-магазині компанії. Базові версії обох моделей стали трохи дешевше - ціни Model 3, яку недавно злегка відновили, тепер починаються від 36 990 доларів.
Дивися повний текст Tesla знизила ціни на базові варіанти Model 3 і Model Y у США
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Додано: Суб 20 лют, 2021 23:54
Я парень простой, вижу Тесла подешевела - беру.
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