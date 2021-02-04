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Які категорії авто на єврономерах
не отримають пільгове...

Які категорії авто на єврономерах не отримають пільгове...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 08:35

Які категорії авто на єврономерах не отримають пільгове...

Пропонуємо до обговорення:
«Послабления» отримають тільки власники особистих легкових автомобілів.

Дивися повний текст Які категорії авто на єврономерах не отримають пільгове розмитнення.
R2
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Капец. Ну хоть бы ЕВРО 4 ограничились. Ну какое, нафиг, ЕВРО2?
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