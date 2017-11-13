Звільнення за власним бажанням може бути двох видів.
Дивися повний текст Чи можна не відпрацьовувати два тижні у разі звільнення – відповідь Держпраці.
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Додано: Нед 21 лют, 2021 14:44
Чи можна не відпрацьовувати два тижні у разі звільнення...
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Дивися повний текст Чи можна не відпрацьовувати два тижні у разі звільнення – відповідь Держпраці.
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