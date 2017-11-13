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Чи можна не відпрацьовувати
два тижні у разі звільнення...

Чи можна не відпрацьовувати два тижні у разі звільнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 14:44

Чи можна не відпрацьовувати два тижні у разі звільнення...

Пропонуємо до обговорення:
Звільнення за власним бажанням може бути двох видів.

Дивися повний текст Чи можна не відпрацьовувати два тижні у разі звільнення – відповідь Держпраці.
R2
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