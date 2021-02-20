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В УЗ обіцяють до кінця року представити новий додаток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 лют, 2021 17:18
Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця працює над створенням нового застосунку для купівлі електронних квитків на поїзди. Він стане доступний для пасажирів уже цього року.
Дивися повний текст В УЗ обіцяють до кінця року представити новий додаток для купівлі е-квитків
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