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В УЗ обіцяють до кінця року
представити новий додаток...

В УЗ обіцяють до кінця року представити новий додаток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 17:18

В УЗ обіцяють до кінця року представити новий додаток...

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця працює над створенням нового застосунку для купівлі електронних квитків на поїзди. Він стане доступний для пасажирів уже цього року.

Дивися повний текст В УЗ обіцяють до кінця року представити новий додаток для купівлі е-квитків.
R2
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