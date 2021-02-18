|
|
Мінекономіки ускладнює ситуацію на ринку праці і виганяє...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 лют, 2021 18:07
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь.
Дивися повний текст Мінекономіки ускладнює ситуацію на ринку праці і виганяє бізнес в інші країни, - економіст
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92655
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему