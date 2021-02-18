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Мінекономіки ускладнює ситуацію
на ринку праці і виганяє...

Мінекономіки ускладнює ситуацію на ринку праці і виганяє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 18:07

Мінекономіки ускладнює ситуацію на ринку праці і виганяє...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь.

Дивися повний текст Мінекономіки ускладнює ситуацію на ринку праці і виганяє бізнес в інші країни, - економіст.
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