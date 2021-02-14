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Чи потрібно декларувати
автомобіль, який вам більше не...

Чи потрібно декларувати автомобіль, який вам більше не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 20:21

Чи потрібно декларувати автомобіль, який вам більше не...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви вважаєте, що «продали» авто на підставі довіреності у 2020 році, не поспішайте викреслювати його із вашої декларації, адже такий транспортний засіб усе одно потрібно задекларувати.

Дивися повний текст Чи потрібно декларувати автомобіль, який вам більше не належить - відповідь НАЗК.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 20:21

Нужно ли декларировать автомобиль, который вам больше не принадлежит
Это статья для умственно отсталых ? В нашей стране все настолько хорошо, что аж скучно, не о чем писать.
Igorten
 
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