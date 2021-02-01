Заплановане стягнення ПДВ з нерезидентів за надання електронних послуг не зачепить інтернет-користувачів, а стосуватиметься великих компаній.
Дивися повний текст «Податок на Google»: Ткаченко каже, що інтернет-користувачі не постраждають.
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Додано: Нед 21 лют, 2021 20:31
«Податок на Google»: Ткаченко каже, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Податок на Google»: Ткаченко каже, що інтернет-користувачі не постраждають.
Додано: Нед 21 лют, 2021 20:31
Теперь реклама будет стоить больше, а значит товар подорожает.
Нет. Не пострадают.
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