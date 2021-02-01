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«Податок на Google»:
Ткаченко каже, що...

«Податок на Google»: Ткаченко каже, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 20:31

«Податок на Google»: Ткаченко каже, що...

Пропонуємо до обговорення:
Заплановане стягнення ПДВ з нерезидентів за надання електронних послуг не зачепить інтернет-користувачів, а стосуватиметься великих компаній.

Дивися повний текст «Податок на Google»: Ткаченко каже, що інтернет-користувачі не постраждають.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 20:31

Теперь реклама будет стоить больше, а значит товар подорожает.
Нет. Не пострадают.
p_a_l
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