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В Україні поширюють фальшиві
гроші, які неможливо розпізнати

В Україні поширюють фальшиві гроші, які неможливо розпізнати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 21:39

В Україні поширюють фальшиві гроші, які неможливо розпізнати

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році українські банки зафіксували багато якісно підроблених банкнот номіналом 500 грн. Їх фактично неможливо було розпізнати без спеціального обладнання.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 21:39

Если подделку нельзя отличить от оригинала то это не подделка. В Европе количество поддельных купюр выше потому что денежки там ценнее
chitatel
 
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