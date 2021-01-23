У 2021 році українські банки зафіксували багато якісно підроблених банкнот номіналом 500 грн. Їх фактично неможливо було розпізнати без спеціального обладнання.
Дивися повний текст В Україні поширюють фальшиві гроші, які неможливо розпізнати.
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Додано: Нед 21 лют, 2021 21:39
В Україні поширюють фальшиві гроші, які неможливо розпізнати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні поширюють фальшиві гроші, які неможливо розпізнати.
Додано: Нед 21 лют, 2021 21:39
Если подделку нельзя отличить от оригинала то это не подделка. В Европе количество поддельных купюр выше потому что денежки там ценнее
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