Україні потрібні структурні реформи, щоб рівень зарплат у країні зрівнявся з Польщею.
Дивися повний текст 30 років замало, аби наздогнати Польщу — голова Райффайзен Банк Аваль.
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Додано: Нед 21 лют, 2021 22:39
30 років замало, аби наздогнати Польщу — голова...
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Дивися повний текст 30 років замало, аби наздогнати Польщу — голова Райффайзен Банк Аваль.
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