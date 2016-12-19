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30 років замало, аби
наздогнати Польщу — голова...

30 років замало, аби наздогнати Польщу — голова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лют, 2021 22:39

30 років замало, аби наздогнати Польщу — голова...

Пропонуємо до обговорення:
Україні потрібні структурні реформи, щоб рівень зарплат у країні зрівнявся з Польщею.

Дивися повний текст 30 років замало, аби наздогнати Польщу — голова Райффайзен Банк Аваль.
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