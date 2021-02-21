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Новий пристрій дозволить заряджати
електроніку від тепла...

Новий пристрій дозволить заряджати електроніку від тепла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 01:10

Новий пристрій дозволить заряджати електроніку від тепла...

Пропонуємо до обговорення:
Людське тіло виробляє тепло, необхідне для підтримки життєдіяльності організму. Група дослідників з Університету Колорадо провела дослідження, щоб виявити, чи можна їм живити електроніку. Виявилося, що можна, і вони довели це, розробивши пристрій, який перетворює тепло тіла в електрику.

Дивися повний текст Новий пристрій дозволить заряджати електроніку від тепла людського тіла (відео).
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