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Максим Орищак: чи варто
інвестувати в Bitcoin? П'ять...

Максим Орищак: чи варто інвестувати в Bitcoin? П'ять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 07:36

Максим Орищак: чи варто інвестувати в Bitcoin? П'ять...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиції в кріпторинок зберігають статус «новомодних» інструментів.

Дивися повний текст Максим Орищак: чи варто інвестувати в Bitcoin? П'ять порад інвестору-початківцю.
R2
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