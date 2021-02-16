Інвестиції в кріпторинок зберігають статус «новомодних» інструментів.
Дивися повний текст Максим Орищак: чи варто інвестувати в Bitcoin? П'ять порад інвестору-початківцю.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 22 лют, 2021 07:36
Максим Орищак: чи варто інвестувати в Bitcoin? П'ять...
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Дивися повний текст Максим Орищак: чи варто інвестувати в Bitcoin? П'ять порад інвестору-початківцю.
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