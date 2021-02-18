Українці отримають доступ до супутникового інтернету...

Додано: Пон 22 лют, 2021 07:38

Интересно а кому нужен на ул. Крещатик интернет от Маска за 99 уе?

Даже и не на Крещатике а в Мухосранске за 99 уе он нафиг никому не нужен так как есть спутниковый интернет от Датагруп по 500 грн.

PS А еще вопрос к НКРСИ - а как так, что бы получить частоты и спектр наши мобильные операторы заплатили миллиарды за лицензии, а Маск будет использовать частоты бесплатно? По международным законам КА могут в космосе летать где угодно... НО вот что либо излучать в радиодиапазоне над территорией какой либо страны можно только получив у нее разрешение. ... Фактически Старлинк забил на Украине и в открытую собрался заняться радиопиратоством, а СМИ визжат от восторга. Так же на территорию Украины вещают КА Eutelsat, я про интернет... но там хоть Датагруп какой то налог платит... хотя Eutelsat скорее всего лицензии на вещания на территории Украины не имеет.