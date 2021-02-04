Apple розмістила оголошення з пошуком інженерів, готових розробляти мережу 6G.
Дивися повний текст Apple працює над розробкою 6G мережі.
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Додано: Пон 22 лют, 2021 07:51
Apple працює над розробкою 6G мережі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Apple працює над розробкою 6G мережі.
Додано: Пон 22 лют, 2021 07:51
6G круто, особенно если учесть что сети 5G в Китае построили а теперь гасят так как они убыточны и нафиг никому не нужны...да и в мире таких финансово окупаемых сетей практически нигде нет...В Украине будут строить.. но это скорее всего проект по выбиванию денег с операторов. Так как 5G технически никому на 99% не нужна.
А кому тогда нужна сеть 6G ?
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