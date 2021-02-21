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Новий рекорд: курс Bitcoin
продовжує зростати

Новий рекорд: курс Bitcoin продовжує зростати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 11:02

Новий рекорд: курс Bitcoin продовжує зростати

Пропонуємо до обговорення:
В ніч з 21 на 22 лютого курс Bitcoin встановив новий рекорд, вперше піднявшись вище позначки в 58 тис. доларів.

Дивися повний текст Новий рекорд: курс Bitcoin продовжує зростати.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 11:02

Грядёт новый мировой кризис и драйвером будут лопнувшие пузыри криптовалют. Вопрос времени и на сколько удастся раскачать курс. Маск как истинный проходимец почувствовал момент вложиться и брендом Tesla взвинтить котировки, но думаю, он будет первым кто выведет инвестиции только кривая курса пойдёт вниз.
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