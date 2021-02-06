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Банки наростили кредитування
бізнесу та населення

Банки наростили кредитування бізнесу та населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 11:43

Банки наростили кредитування бізнесу та населення

Пропонуємо до обговорення:
Наприкінці 2020 року корпоративне та іпотечне кредитування зросло, а відсоткові ставки залишаються історично найнижчими.

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