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Україна і Польща просять Байдена
покінчити з «Північним...

Україна і Польща просять Байдена покінчити з «Північним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 12:54

Україна і Польща просять Байдена покінчити з «Північним...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Politico.

Дивися повний текст Україна і Польща просять Байдена покінчити з «Північним потоком-2».
R2
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