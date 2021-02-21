Про це президент України Володимир Зеленський розповів на форумі "Україна 30".
Дивися повний текст Зеленський пообіцяв українцям нові поїзди: «поїздка має тривати 3-4 години».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лют, 2021 13:20
Зеленський пообіцяв українцям нові поїзди: «поїздка має...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пообіцяв українцям нові поїзди: «поїздка має тривати 3-4 години».
Додано: Пон 22 лют, 2021 13:20
Знаете ли вы, что клуб "Четырех коней"
может совершенно преобразить город Васюки?
Я предлагаю: в Васюках надо устроить
международный шахматный турнир!
На турнир съедутся любители шахмат
со всего мира.
Сотни тысяч богатых иностранцев
хлынут в Васюки!
Государству придется срочно построить
железнодорожную магистраль
и автостраду Москва - Васюки.
Гостиницы-небоскребы для гостей,
Дворец шахмат, где будет происходить
турнир, сверхмощную радиостанцию,
аэропорт "Большие Васюки", регулярное
отправление самолетов во все концы света,
включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн.
Вы только представьте себе!
Додано: Пон 22 лют, 2021 13:44
Re: Зеленський пообіцяв українцям нові поїзди: «поїздка має.
неоплан и гиперлуп Омельяновский забыли). Надо осовременить как то так -
Дворец шахмат, где будет происходить
турнир, cети 5G,дижитализация,
аэропорт "Большие Васюки", регулярное
отправление гиперлупов во все концы света,
прямые рейсы неопланов в Рио-де-Жанейро и Мельбурн.
Вы только представьте себе!
Додано: Пон 22 лют, 2021 13:53
Да да, Вы еще результаты управления страной от вислюка хуже не будет сравните с результатми кровавого барыги. Через 3 года обхохочитесь. А пока записывайтесь на вакцинацию каким-нибудь дерьмом от доктора не смерть зеленского-степанова)) Статистика безжальная - +50 тыс.за 2020 год не прошли естественный отбор от янелоха, ту би континюид
|