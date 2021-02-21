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Зеленський пообіцяв українцям
нові поїзди: «поїздка має...

Зеленський пообіцяв українцям нові поїзди: «поїздка має...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 13:20

Зеленський пообіцяв українцям нові поїзди: «поїздка має...

Пропонуємо до обговорення:
Про це президент України Володимир Зеленський розповів на форумі "Україна 30".

Дивися повний текст Зеленський пообіцяв українцям нові поїзди: «поїздка має тривати 3-4 години».
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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 13:20

Знаете ли вы, что клуб "Четырех коней"
может совершенно преобразить город Васюки?
Я предлагаю: в Васюках надо устроить
международный шахматный турнир!
На турнир съедутся любители шахмат
со всего мира.
Сотни тысяч богатых иностранцев
хлынут в Васюки!
Государству придется срочно построить
железнодорожную магистраль
и автостраду Москва - Васюки.
Гостиницы-небоскребы для гостей,
Дворец шахмат, где будет происходить
турнир, сверхмощную радиостанцию,
аэропорт "Большие Васюки", регулярное
отправление самолетов во все концы света,
включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн.
Вы только представьте себе!
mvi
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 13:44

Re: Зеленський пообіцяв українцям нові поїзди: «поїздка має.

  mvi написав:аэропорт "Большие Васюки", регулярное
отправление самолетов во все концы света,
неоплан и гиперлуп Омельяновский забыли). Надо осовременить как то так -
Дворец шахмат, где будет происходить
турнир, cети 5G,дижитализация,
аэропорт "Большие Васюки", регулярное
отправление гиперлупов во все концы света,
прямые рейсы неопланов в Рио-де-Жанейро и Мельбурн.
Вы только представьте себе!
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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 13:53

Да да, Вы еще результаты управления страной от вислюка хуже не будет сравните с результатми кровавого барыги. Через 3 года обхохочитесь. А пока записывайтесь на вакцинацию каким-нибудь дерьмом от доктора не смерть зеленского-степанова)) Статистика безжальная - +50 тыс.за 2020 год не прошли естественный отбор от янелоха, ту би континюид
mvi
 
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