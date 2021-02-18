Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам під час форуму Україна 30.
Дивися повний текст Зеленський пояснив відмову МВФ дати Україні транш кредиту на 700 млн доларів.
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Додано: Пон 22 лют, 2021 13:40
Зеленський пояснив відмову МВФ дати Україні транш...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пояснив відмову МВФ дати Україні транш кредиту на 700 млн доларів.
Додано: Пон 22 лют, 2021 13:40
Стоит забыть о банке МВФ и искать другие пути.Все равно деньги разворовывают,это и к бабе не ходи.Во -первых , следует уменьшить аппетиты депутатов , министров и самого Зеленского.Хватит отдыхать на кредитные леньги и деньги народа!Во-вторых , не стоило бы ссориться с Китаем .В крайнем случае , можно было у них брать кредит на более выгодных условиях.Но мы же , благодаря тупой и никчемной власти мы же умеем нагадить везде.В -третьих , пора бы ЗЕЛЕНСКОМУ объявить импичмент за многочисленные нарушения и обман народа
Додано: Пон 22 лют, 2021 13:57
Разворовываются, та посмотрите на дефицит бюджета. МВФ заставляем Украину стать богатой страной. Клоуны отбиваются.Еще 3 года на ветер жалко страну....
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