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Зеленський пояснив відмову
МВФ дати Україні транш...

Зеленський пояснив відмову МВФ дати Україні транш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 13:40

Зеленський пояснив відмову МВФ дати Україні транш...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам під час форуму Україна 30.

Дивися повний текст Зеленський пояснив відмову МВФ дати Україні транш кредиту на 700 млн доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 13:40

Стоит забыть о банке МВФ и искать другие пути.Все равно деньги разворовывают,это и к бабе не ходи.Во -первых , следует уменьшить аппетиты депутатов , министров и самого Зеленского.Хватит отдыхать на кредитные леньги и деньги народа!Во-вторых , не стоило бы ссориться с Китаем .В крайнем случае , можно было у них брать кредит на более выгодных условиях.Но мы же , благодаря тупой и никчемной власти мы же умеем нагадить везде.В -третьих , пора бы ЗЕЛЕНСКОМУ объявить импичмент за многочисленные нарушения и обман народа
twinkru830
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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 13:57

Разворовываются, та посмотрите на дефицит бюджета. МВФ заставляем Украину стать богатой страной. Клоуны отбиваются.Еще 3 года на ветер жалко страну....
grig90vic
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