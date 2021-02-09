Національний банк на аукціоні в п’ятницю надав п’яти банкам 660 млн грн рефінансування терміном до 84 днів під 6% річних.
Дивися повний текст Банки отримали 660 млн грн короткого рефінансу.
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Додано: Пон 22 лют, 2021 15:02
Банки отримали 660 млн грн короткого рефінансу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки отримали 660 млн грн короткого рефінансу.
Додано: Пон 22 лют, 2021 15:02
молодцы!!
а теперь бегом в овгз,под десять процентов.
вот и развивается экономика.
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