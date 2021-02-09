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Банки отримали 660 млн
грн короткого рефінансу

Банки отримали 660 млн грн короткого рефінансу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 15:02

Банки отримали 660 млн грн короткого рефінансу

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк на аукціоні в п’ятницю надав п’яти банкам 660 млн грн рефінансування терміном до 84 днів під 6% річних.

Дивися повний текст Банки отримали 660 млн грн короткого рефінансу.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 15:02

молодцы!!
а теперь бегом в овгз,под десять процентов.
вот и развивается экономика.
Tabak
 
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