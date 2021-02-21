В рамках Великого будівництва витрачали не тільки на будівництво автотрас.
Дивися повний текст Зеленський пояснив, чому гроші з «коронавірусного» фонду витратили на дороги.
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Додано: Пон 22 лют, 2021 19:06
Зеленський пояснив, чому гроші з «коронавірусного» фонду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пояснив, чому гроші з «коронавірусного» фонду витратили на дороги.
Додано: Пон 22 лют, 2021 19:27
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