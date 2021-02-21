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Зеленський пояснив, чому гроші
з «коронавірусного» фонду...

Зеленський пояснив, чому гроші з «коронавірусного» фонду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 19:06

Зеленський пояснив, чому гроші з «коронавірусного» фонду...

Пропонуємо до обговорення:
В рамках Великого будівництва витрачали не тільки на будівництво автотрас.

Дивися повний текст Зеленський пояснив, чому гроші з «коронавірусного» фонду витратили на дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 19:07

Надо проще объяснять.На дорогах откаты 75%.Всё.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 19:27

  Scotch написав:Надо проще объяснять.На дорогах откаты 75%.Всё.

Нельзя - на верхах взятки ж "перестали" брать.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лют, 2021 20:00

"Сотни школ" это сколько в переводе с квартального? Две???
caban2001
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